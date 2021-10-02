«Лидс» обыграл «Уотфорд»

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Уотфорд». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.



Счёт встречи был открыт в первом тайме. На 18-й минуте матча гол забил защитник «павлинов» Диего Льоренте.

Гол защитника «Лидса» Диего Льоренте с углового в ворота «Уотфорда»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Ему помогали ассистенты Даррен Кэнн и Дерек Итон. Резервным рефери выступал Майкл Солсбери.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Уотфорд».



В восьмом туре английской Премьер-лиги «Лидс» сыграет на выезде с «Саутгемптоном», а «Уотфорд» примет дома «Ливерпуль». Обе встречи состоятся 16 октября.