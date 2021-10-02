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«Лидс» обыграл «Уотфорд»

«Лидс» обыграл «Уотфорд»
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Уотфорд». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Счёт встречи был открыт в первом тайме. На 18-й минуте матча гол забил защитник «павлинов» Диего Льоренте.

Гол защитника «Лидса» Диего Льоренте с углового в ворота «Уотфорда»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Ему помогали ассистенты Даррен Кэнн и Дерек Итон. Резервным рефери выступал Майкл Солсбери.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Уотфорд».

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Лидс» сыграет на выезде с «Саутгемптоном», а «Уотфорд» примет дома «Ливерпуль». Обе встречи состоятся 16 октября.

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