Игорь Осинькин: «Крыльям Советов» было сложно, особенно до гола

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча, проходившая в Москве, завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Очень интенсивная игра у «Динамо, самая интенсивная в РПЛ. Мы это понимали. И нам было сложно, особенно до гола. Мы воспользовались глубиной за спиной у соперника, благодаря чему мы забили гол. После этого характер встречи изменился. Мы понимали, что нам придётся оборонять счёт. Но на количество моментов у наших ворот это не повлияло», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (13) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23), которому в 10-м туре предстоит сыграть с «Сочи».