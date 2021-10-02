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«Вулверхэмптон» победил «Ньюкасл» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги

«Вулверхэмптон» победил «Ньюкасл» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 20-й минуте встречи отличился полузащитник «волков» Хван Хи Чан, ему ассистировал Рауль Хименес.

Хван Хи Чан открывает счёт матча:

На 41-й минуте встречи полузащитник «сорок» Джеффри Хендрик с передачи Хавьера Манкильо сравнял счёт в матче.

Хендрик сравнивает счёт:

На 58-й минуте Хван Хи Чан оформил дубль, результативную передачу отдал Рауль Хименес.

Хван Хи Чан оформляет дубль:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Ему помогали ассистенты Ричард Уэст и Марк Скоулз. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет на выезде с «Астон Виллой», а «Ньюкасл» примет дома «Тоттенхэм Хотспур». Первая встреча состоится 16 октября, а вторая — 17 октября.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
02 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Чан – 20'   1:1 Хендрик – 41'   2:1 Чан – 58'
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