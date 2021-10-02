«Вулверхэмптон» победил «Ньюкасл» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 20-й минуте встречи отличился полузащитник «волков» Хван Хи Чан, ему ассистировал Рауль Хименес.
Хван Хи Чан открывает счёт матча:
На 41-й минуте встречи полузащитник «сорок» Джеффри Хендрик с передачи Хавьера Манкильо сравнял счёт в матче.
На 58-й минуте Хван Хи Чан оформил дубль, результативную передачу отдал Рауль Хименес.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Ему помогали ассистенты Ричард Уэст и Марк Скоулз. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
В восьмом туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет на выезде с «Астон Виллой», а «Ньюкасл» примет дома «Тоттенхэм Хотспур». Первая встреча состоится 16 октября, а вторая — 17 октября.
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