Роман Ежов: в матче с «Динамо» было три голевых момента, удачи не хватило

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов подвёл итог матча 10-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча, проходившая в Москве, закончилась победой «Крыльев Советов» со счётом 1:0. Ежов стал автором победного гола.
«Было три голевых момента. Где-то удачи не хватило. Но я рад, что забил хотя бы один, это принесло победу команде. Есть чувство недосказанности, но в следующий раз придётся всё забивать. Тяжёлое поле получилось, может, погода уже такая. Забиваются ноги. Большая нагрузка сказывается», — сказал Ежов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (13) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23), которому в 10-м туре предстоит сыграть с «Сочи».
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