«Бёрнли» и «Норвич» сыграли вничью
Поделиться
Сегодня, 2 октября, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Норвич Сити». Команды не смогли забить, счёт встречи – 0:0.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кевином Френдом из Лестершира. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Эдвард Смарт. Резервным рефери выступал Тони Харрингтон.
После семи туров в английской Премьер-лиге «Бёрнли» располагается на 18-м месте в турнирной таблице с 3 очками в активе. «Норвич» находится на 20-м месте с одним очком.
В восьмом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» сыграет на выезде в Манчестере с «Манчестер Сити», а «Норвич» примет дома «Брайтон энд Хоув Альбион». Обе встречи состоятся 16 октября.
Комментарии
- 2 октября 2021
-
20:19
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:40
-
19:40
-
19:27
-
19:18
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
19:04
-
19:02«Лидс» обыграл «Уотфорд» Видео
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:58
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:23
-
18:16
-
18:11
-
17:51
-
17:47
-
17:45
-
17:30
-
17:28
-
17:27
-
17:17
Партнерский контент