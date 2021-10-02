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«Бёрнли» и «Норвич» сыграли вничью

«Бёрнли» и «Норвич» сыграли вничью
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Норвич Сити». Команды не смогли забить, счёт встречи – 0:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кевином Френдом из Лестершира. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Эдвард Смарт. Резервным рефери выступал Тони Харрингтон.

После семи туров в английской Премьер-лиге «Бёрнли» располагается на 18-м месте в турнирной таблице с 3 очками в активе. «Норвич» находится на 20-м месте с одним очком.

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» сыграет на выезде в Манчестере с «Манчестер Сити», а «Норвич» примет дома «Брайтон энд Хоув Альбион». Обе встречи состоятся 16 октября.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
02 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 0
Норвич Сити
Норидж
Комментарии
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