«Бёрнли» и «Норвич» сыграли вничью

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Норвич Сити». Команды не смогли забить, счёт встречи – 0:0.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кевином Френдом из Лестершира. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Эдвард Смарт. Резервным рефери выступал Тони Харрингтон.



После семи туров в английской Премьер-лиге «Бёрнли» располагается на 18-м месте в турнирной таблице с 3 очками в активе. «Норвич» находится на 20-м месте с одним очком.



В восьмом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» сыграет на выезде в Манчестере с «Манчестер Сити», а «Норвич» примет дома «Брайтон энд Хоув Альбион». Обе встречи состоятся 16 октября.