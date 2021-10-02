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«Мальорка» дома обыграла «Леванте»

«Мальорка» дома обыграла «Леванте»
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка в рамках 8-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Леванте». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 74-й минуте встречи отличился полузащитник «Мальорки» Иддрису Баба, ему ассистировал Пабло Маффео.

На 85-й минуте матча пенальти в ворота хозяев не реализовал полузащитник «Леванте» Хосе Луис Моралес.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Ему помогали ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервным арбитром выступал Мануэль Орельяна Сид.

После восьми туров в испанской Примере «Мальорка» располагается на 11-м месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. «Леванте» (4) – на 17-м месте.

В девятом туре чемпионата Испании «Мальорка» сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад», а «Леванте» примет дома «Хетафе». Первая встреча состоится 16 октября, а вторая — 17 октября.

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