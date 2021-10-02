Карпин и Онопко присутствуют на матче ЦСКА — «Краснодар»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко посетили матч 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» в Москве, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).



«Краснодар» в 9 матчах набрал 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (16) — на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).