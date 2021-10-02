Карпин и Онопко присутствуют на матче ЦСКА — «Краснодар»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко посетили матч 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» в Москве, передаёт корреспондент «Чемпионата».
Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Краснодар» в 9 матчах набрал 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (16) — на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
- 2 октября 2021
-
20:19
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:40
-
19:40
-
19:27
-
19:18
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
19:04
-
19:02«Лидс» обыграл «Уотфорд» Видео
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:58
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:23
-
18:16
-
18:11
-
17:51
-
17:47
-
17:45
-
17:30
-
17:28
-
17:27
-
17:17