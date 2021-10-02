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ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
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Алексей Березуцкий: противостояние между мной и Василием выдумано журналистами

Алексей Березуцкий: противостояние между мной и Василием выдумано журналистами
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о сегодняшней встрече на футбольном поле с Василием Березуцким, который работает в тренерском штабе Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

«Главный тренер ЦСКА сегодня на месте, а вот главный тренер «Краснодара» дисквалифицирован, но я не думаю, что это может нам как-то помочь. Наоборот, с верхних мест тактику видно лучше, и он спокойно может передавать сообщения своим помощникам и быть рядом с командой.

Противостояние между мной и Василием выдумано журналистами, на мой взгляд. Ситуация обычная, она была уже в прошлом сезоне. Это не ощущается так, как когда мы играли, у нас было противостояние именно на поле, тем более мы частенько оказывались друг против друга. Это всё-таки не бокс, а футбол, и тренерство очень сильно отличается.

Я разговаривал с Василием несколько дней назад, но футбол мы не затрагивали, так как в преддверии матча это не та тема, о которой мы можем разговаривать, находясь в разных командах», — цитирует Березуцкого «Матч ТВ».

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