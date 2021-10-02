Тухель прокомментировал победу в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».
«На сегодняшний день мы занимаем первое место в лиге, но завтра ещё будут игры.
После двух поражений мы должны были быть осторожны, чтобы не слишком сильно волноваться, потому что на кону у нас был шанс набрать 16 очков.
Важно было выступить лучше, чем в последних двух играх. Мы работали над нашим менталитетом, чтобы не бояться проиграть. Было приятно играть так, как мы играли, и одержать заслуженную победу», — цитирует Тухеля BBC.
Матч «Челси» — «Саутгемптон» завершился победой синих со счётом 3:1. За «аристократов» отличились Чалоба, Вернер и Чилуэлл. Единственный гол «святых» забил Уорд-Праус с пенальти.
После семи сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Челси» располагается на 1-м месте с 16 очками в активе. «Саутгемптон» (4) – на 17-м месте в таблице.
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