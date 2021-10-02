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Шунин: есть вероятность, что сыграю со «Спартаком»

Шунин: есть вероятность, что сыграю со «Спартаком»
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин, восстанавливающийся после травмы, рассказал о своём состоянии. Вратарь предположил, что сможет выйти на поле в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится 16 октября.

«Уже тренируюсь в общей группе. Есть вероятность, что сыграю со «Спартаком», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Сегодня, 2 октября, «Динамо» потерпело поражение в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу самарцев.

Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (13) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23), которому в 10-м туре предстоит сыграть с «Сочи».

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