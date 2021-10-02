Анчелотти высказался о возможности поработать в «Барселоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможности поработать в каталонской «Барселоне».



«При всем уважении к такому великому клубу, как «Барселона», я не могу идти против своего прошлого. В прошлом я был тренером «Реала», а теперь снова возглавил его, поэтому я не могу идти против этого», — цитирует Анчелотти официальный сайт «сливочных».



Летом 2021 года Анчелотти подписал трёхлетний контракт с «Реалом». Наставник уже тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».



После семи туров в испанской Примере подопечные Анчелотти располагаются на 1-м месте с 17 очками в активе.