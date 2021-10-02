Анчелотти высказался о возможности поработать в «Барселоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможности поработать в каталонской «Барселоне».
«При всем уважении к такому великому клубу, как «Барселона», я не могу идти против своего прошлого. В прошлом я был тренером «Реала», а теперь снова возглавил его, поэтому я не могу идти против этого», — цитирует Анчелотти официальный сайт «сливочных».
Летом 2021 года Анчелотти подписал трёхлетний контракт с «Реалом». Наставник уже тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».
После семи туров в испанской Примере подопечные Анчелотти располагаются на 1-м месте с 17 очками в активе.
- 2 октября 2021
-
21:51
-
21:50
-
21:42
-
21:40
-
21:34
-
21:31
-
21:28
-
21:24
-
21:16
-
21:14
-
21:10
-
21:02
-
20:53
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:35
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:40
-
19:40
-
19:27
-
19:18
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
19:04
-
19:02«Лидс» обыграл «Уотфорд» Видео
-
19:01