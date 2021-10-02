Комментатор киевского «Динамо» спутал формы и порадовался пропущенному голу

Комментатор клубного канала киевского «Динамо», работавший на матче молодёжной команды с молодёжкой донецкого «Шахтёра», спутал формы соперников. После того как игрок «Шахтёра» Даниил Гончарук открыл счёт, забив в ворота «Динамо», комментатор порадовался этому событию. В итоге он эмоционально отпраздновал взятие ворот, а затем осознал, что допустил ошибку.

После этого комментатор извинился перед болельщиками и признался, что спутал формы. В этой встрече «Шахтёр» использовал белые футболки, которые обычно бывают у киевлян.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Шахтёра».

«Шахтёр» в своём «твиттере» опубликовал этот момент. Также клуб из Донецка пообещал подарить комментатору шарф с автографом Гончарука.