Комментатор киевского «Динамо» спутал формы и порадовался пропущенному голу
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Комментатор клубного канала киевского «Динамо», работавший на матче молодёжной команды с молодёжкой донецкого «Шахтёра», спутал формы соперников. После того как игрок «Шахтёра» Даниил Гончарук открыл счёт, забив в ворота «Динамо», комментатор порадовался этому событию. В итоге он эмоционально отпраздновал взятие ворот, а затем осознал, что допустил ошибку.
После этого комментатор извинился перед болельщиками и признался, что спутал формы. В этой встрече «Шахтёр» использовал белые футболки, которые обычно бывают у киевлян.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Шахтёра».
«Шахтёр» в своём «твиттере» опубликовал этот момент. Также клуб из Донецка пообещал подарить комментатору шарф с автографом Гончарука.
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