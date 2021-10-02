«Арсенал» и «Химки» не смогли забить в матче РПЛ

В Туле завершился матч 10-го тура РПЛ. На стадионе «Арсенал» одноимённый клуб принимал «Химки». Зрители забитых мячей так и не увидели, команды сыграли вничью — 0:0. В целом матч получился довольно равным, чуть чаще атаковали гости.

«Арсенал» набрал девять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки», набрав восемь очков, занимают 14-е место.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Химки».

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных команд, «Арсенал» будет принимать «Зенит». «Химки» в следующем туре на своём поле сыграют с «Ахматом».

Напомним, «Арсенал» в нынешнем сезоне уже сменил главного тренера. Команду возглавил Миодраг Божович.