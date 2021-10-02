«Арсенал» и «Химки» не смогли забить в матче РПЛ
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В Туле завершился матч 10-го тура РПЛ. На стадионе «Арсенал» одноимённый клуб принимал «Химки». Зрители забитых мячей так и не увидели, команды сыграли вничью — 0:0. В целом матч получился довольно равным, чуть чаще атаковали гости.
«Арсенал» набрал девять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки», набрав восемь очков, занимают 14-е место.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Химки».
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных команд, «Арсенал» будет принимать «Зенит». «Химки» в следующем туре на своём поле сыграют с «Ахматом».
Напомним, «Арсенал» в нынешнем сезоне уже сменил главного тренера. Команду возглавил Миодраг Божович.
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