«Атлетико» — «Барселона»: составы команд на матч 8-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Барселоны» на матч 8-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона».



«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Савич, Коке, Карраско, Льоренте, Лемар, Де Пауль, Суарес, Феликс.



Запасные: Леком, Лоди, Триппьер, Врсалько, Фелипе, Эррера, Корреа, Гризманн, Шапоньич.



«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Пике, Мингеса, Гонсалес, Бускетс, де Йонг, Коутиньо, Гави, Депай.



Запасные: Нето, Пенья, Альба, Гарсия, Лангле, Роберто, Юмтити, Пуч, Демир, Фати, де Йонг.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервным арбитром выступит Даниэль Паленсия Кабальеро.