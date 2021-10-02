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Тренер «Краснодара» Ермакович: я не судейский эксперт, но это, конечно, пенальти

Тренер «Краснодара» Ермакович: я не судейский эксперт, но это, конечно, пенальти
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Тренер «Краснодара» Александр Ермакович подвёл итоги матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 0:0. Уже в компенсированное время мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалёв не зафиксировал нарушение правил.

«Интересная игра, интенсивная. Большое количество ударов по воротам. Не хватало нам точности. Спешили в атаке, можно было получше их готовить. Обе команды хотели выиграть. Но довольствуемся ничьей. Может, и правильно. Два брата в разных командах.

Пенальти? Я, конечно, не судейский эксперт. Но на мой взгляд, это, конечно, пенальти. Он был», — передаёт слова Ермаковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» в 10 матчах набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (17) — на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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