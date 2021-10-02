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«Брайтон» и «Арсенал» не смогли забить в матче 7-го тура английской Премьер-лиги

«Брайтон» и «Арсенал» не смогли забить в матче 7-го тура английской Премьер-лиги
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Арсенал». Счёт встречи — 0:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервным рефери выступил Джон Брукс.

После семи туров в чемпионате Англии «Брайтон» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. Лондонский «Арсенал» находится на 9-м месте в таблице, у него 10 очков.

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Брайтон» сыграет на выезде с «Норвич Сити», а «Арсенал» примет дома «Кристал Пэлас». Первая встреча состоится 16 октября, а вторая — 18 октября.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
02 октября 2021, суббота. 19:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон
Комментарии
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