А. Березуцкий: я с VAR ещё давно столкнулся, это жизнь. Но хорошо, что пенальти не было

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча с «Краснодаром» и эпизод с неназначенным пенальти.
«Неплохая игра. Закончили 0:0, но обе команды хотели победить, имели моменты. Проблемы в опорной зоне? Полузащитники «Краснодара» узко заходили в центр, создавали преимущество там, много подборов мы проиграли. Но это не личная дуэль Мухина и Крыховяка.
Сейчас многие команды используют по две схемы в сезоне. Мы не исключение. Настраиваю ребят на то, чтобы мы могли безболезненно переходить с двух центральных защитников на трёх. Сегодня пара Бийол-Дивеев смотрелась достаточно хорошо.
Пенальти на последней минуте? Я с VAR ещё давно столкнулся. Это уже реальность, жизнь. Просто ждал решения. Но хорошо, что пенальти не было.
С «Нижним Новгородом» Чалов играл достаточно хорошо. Да, не получилось реализовать моменты. Сегодня Федя играл хуже, но он действовал на другой позиции. Однако меня больше волнует качество игры, не люблю говорить о моментах, которые игрок не реализовал», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 2 октября 2021
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