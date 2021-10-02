«Валенсия» и «Кадис» сыграли вничью в матче испанской Примеры
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе в рамках 8-го тура испанской Примеры «Кадис» принимал «Валенсию». Команды сыграли вничью — 0:0.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Валентин Писарро Гомес. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервным арбитром встречи выступил Фернандо Буэно Прието.
После восьми туров в испанской Примере «Валенсия» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе. «Кадис» находится на 14-м месте, у него 7 очков.
В девятом туре чемпионата Испании «Валенсия» сыграет на выезде с «Барселоной», а Кадис» проведёт выездной матч с «Эспаньолом». Первая встреча состоится 17 октября, а вторая — 18 октября.
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