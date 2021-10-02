А. Березуцкий пожимал руку Москалёву, Мухин показывал растяжку. ЦСКА — «Краснодар»: фото

2 октября в Москве на поле стадиона «Арена ЦСКА» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл в нулевую ничью с ЦСКА.

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко отбывает двухматчевую квалификацию, поэтому наблюдал за матчем с трибуны.

В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева. Команды в общей сложности нанесли 49 ударов по воротам (ЦСКА — 16, «Краснодар» — 33).



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.