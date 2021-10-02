А. Березуцкий пожимал руку Москалёву, Мухин показывал растяжку. ЦСКА — «Краснодар»: фото

2 октября в Москве на поле стадиона «Арена ЦСКА» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл в нулевую ничью с ЦСКА.
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко отбывает двухматчевую квалификацию, поэтому наблюдал за матчем с трибуны.
В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева. Команды в общей сложности нанесли 49 ударов по воротам (ЦСКА — 16, «Краснодар» — 33).
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 2 октября 2021
-
21:51
-
21:50
-
21:42
-
21:40
-
21:34
-
21:31
-
21:28
-
21:24
-
21:16
-
21:14
-
21:10
-
21:02
-
20:53
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:35
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:40
-
19:40
-
19:27
-
19:18
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
19:04
-
19:02«Лидс» обыграл «Уотфорд» Видео
-
19:01