Артета прокомментировал ничейный результат в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».



«В первом тайме мы пытались доминировать в игре. Игроки «Брайтона» предложили нам агрессивную игру. Мы пытались сломить их прессинг, что создало проблемы, потому что было много переходов и ситуаций один на один, с которыми мы не могли справиться.



Во втором тайме мы немного улучшили свою игру и имели пару моментов, которые могли закончиться чем-то большим.



Нам удалось взять сегодня очко, потому что мы очень хорошо защищались. В остальном, я думаю, нам нужно прибавлять», — цитирует Артету BBC.



Матч «Брайтон» — «Арсенал» завершился со счётом 0:0.



После семи туров в чемпионате Англии «Брайтон» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. Лондонский «Арсенал» находится на 9-м месте в таблице, у него 10 очков.



В восьмом туре английской Премьер-лиги «Брайтон» сыграет на выезде с «Норвич Сити», а «Арсенал» примет дома «Кристал Пэлас». Первая встреча состоится 16 октября, а вторая — 18 октября.

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