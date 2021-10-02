«Балтика» объявила о назначении Игнашевича на пост главного тренера

«Балтика» в своём «инстаграме» объявила о назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды. Игнашевич в клубе из Калининграда сменит Евгения Калешина, который ранее принял решение покинуть команду.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Балтики».
Последним клубом Игнашевича было «Торпедо». Специалисту так и не удалось вывести команду из ФНЛ в РПЛ.
Калешин объявил об уходе в отставку после поражения в матче 14-го тура ФНЛ с «Текстильщиком» (2:3).
Калининградцы, перед которыми стоит задача выхода в РПЛ, после 14 туров занимают 12-е место в турнирной таблице. «Балтика» за это время набрала 17 очков. Лидером соревнований является «Оренбург», набравший 31 очко.
В следующем туре ФНЛ «Балтика» будет принимать «Олимп-Долгопрудный». Эта встреча состоится 3 октября.
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