Гасперини: Миранчук? Я не могу выпустить 25 игроков

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в преддверии матча с «Миланом» высказался о полузащитнике Алексее Миранчуке.
«Иличич? С учётом замен, играют 15-16 игроков, каждый из них может решить момент, определить судьбу матча. Это может быть день Иличича, как и всех остальных. Возможно, он будет играть с самого начала, я ещё не решил. Миранчук? Я не могу выпустить 25 игроков. Придёт время, и место в основе освободится. Он хороший парень, но всё сводится к выбору тренера», — цитирует Гасперини Corriere dello Sport.
Напомним, сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным достижением: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. В нынешнем сезоне Миранчук сыграл пять матчей во всех турнирах, отметился одним ассистом.
- 2 октября 2021
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