«Атлетико» — «Барселона»: Лемар вывел хозяев вперёд

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде проходит матч 8-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона».
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 23-й минуте встречи гол забил полузащитник «матрасников» Тома Лемар, ему ассистировал Луис Суарес.
Гол Лемара в ворота «Барселоны»:
Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему помогают ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервным арбитром выступает Даниэль Паленсия Кабальеро.
В данный момент продолжается первый тайм встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона».
«Атлетико» в 7 матчах набрал 14 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Барселона» в 6 играх набрала 12 очков и находится на 8-м месте в таблице. Лидером соревнований является мадридский «Реал», набравший 17 очков.
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