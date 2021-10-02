«Атлетико» — «Барселона»: Суарес удвоил преимущество хозяев

В эти минуты на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде проходит матч 8-го тура испанской Примеры. «Атлетико» принимает «Барселону».

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 23-й минуте встречи гол забил полузащитник «матрасников» Тома Лемар, ему ассистировал Луис Суарес.

В концовке первого тайма уже Суарес поразил ворота соперника, а ассистировал ему Лемар. Ранее Суарес выступал за «Барселону», уругваец не стал праздновать взятие ворот.

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему помогают ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра.

В данный момент продолжается первый тайм встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона».