Суарес впервые в карьере забил «Барселоне» в матче Примеры

Форвард «Атлетико» Луис Суарес стал автором гола во время матча 8-го тура Примеры с «Барселоной». Уругвайский нападающий забил на 44-й минуте, отличившись после передачи Тома Лемара. Суарес удвоил преимущество «Атлетико», ранее отличился и Лемар.
Для Суареса этот гол стал первым в карьере в ворота «Барселоны» в матче Примеры.
Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. В минувшем сезоне футболист стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона».
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