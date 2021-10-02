Эмоции Кумана после гола Суареса в ворота «Барселоны»

В эти минуты на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде проходит матч 8-го тура испанской Примеры. «Атлетико» принимает «Барселону».

После первого тайма «Атлетико» ведёт в счёте 2:0. На 23-й минуте счёт в матче открыл Тома Лемар, а в концовке первого тайма преимущество мадридцев удвоил Луис Суарес.

Гол Суареса.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не смог сдержать эмоций после гола Суареса. Голландский специалист, находящийся на трибунах из-за дисквалификации, прислонил ладонь ко лбу, показав эмоции от пропущенного мяча.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. В минувшем сезоне футболист стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико».

Ранее Суарес жёстко раскритиковал Кумана. Он признался, что плакал из-за неуважительного отношения тренера.

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