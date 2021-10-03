Черевченко — о ничьей с «Арсеналом»: фарт надо возвращать

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:0).



«Ничья — закономерный результат, который не устроил ни «Арсенал», ни «Химки». С чем связаны две замены в перерыве? Не устраивала игра футболистов, которые вышли в стартовом составе. Не устраивала игра в атаке, поэтому сделали коррективы в перерыве. Выпустили Долгова и Трошечкина. Считаю, второй тайм получился другим.



Проблемы с газоном? Газон в хорошем состоянии. Я считаю, падения — проблемы игроков. Надо правильно подбирать бутсы.



После перерыва стали больше играть низом? Дело не только в этом. Мы жёстко поговорили в раздевалке в перерыве с футболистами. Объяснили, как можно вскрыть оборону «Арсенала». Для победы не хватило завершения. Не хватило футбольной наглости, не хватило фарта. Фарт надо возвращать», — приводит слова Черевченко пресс-служба «Химок».