Жезуш: «Портимоненсе» будет защищаться лучше, чем «Барселона»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш накануне матча 8-го тура чемпионата Португалии с «Портимоненсе» сравнил будущего соперника с «Барселоной».

«Это будет совершенно другая игра, мы хотим сосредоточиться на этом сопернике. Это нормально, что можно проводить сравнения с матчем с «Барселоной», но цель та же — играть на победу. Завтра победа будет так же важна, как и в среду. «Портимоненсе» мало пропускает — столько же, сколько и «Бенфика». Это знак того, что они хорошо защищаются.



У «Бенфики» и «Портимоненсе» разный уровень, но я не сомневаюсь в том, что они будут защищаться лучше, чем «Барселона», — цитирует Жезуша A Bola.

Встреча 8-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» — «Портимоненсе» состоится сегодня, 3 октября.