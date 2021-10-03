Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рональд Куман прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Рональд Куман прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался после поражения команды в матче восьмого тура чемпионата Испании с «Атлетико». Матч состоялся в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и закончился победой хозяев со счётом 2:0.

«Мы заслужили большего, но, поскольку почти всегда матчи решаются по моментам, не воспользовались своими возможностями. В моментах с пропущенными голами мы оставили много пространства и в первом голе не накрыли Лемара. Такое недопустимо. Когда восстановятся травмированные, мы поправимся. Нам не хватает глубины», — приводит слова Кумана Marca.

«Атлетико» набрал 17 очков и догнал лидирующий в Примере «Реал». «Матрасники» занимают 2-е место в турнирной таблице. «Барселона», набрав 12 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Суарес впервые забил «Барсе». Что означал его жест после гола? Суарес впервые забил «Барсе». Что означал его жест после гола?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021