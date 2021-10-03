Рональд Куман прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался после поражения команды в матче восьмого тура чемпионата Испании с «Атлетико». Матч состоялся в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и закончился победой хозяев со счётом 2:0.

«Мы заслужили большего, но, поскольку почти всегда матчи решаются по моментам, не воспользовались своими возможностями. В моментах с пропущенными голами мы оставили много пространства и в первом голе не накрыли Лемара. Такое недопустимо. Когда восстановятся травмированные, мы поправимся. Нам не хватает глубины», — приводит слова Кумана Marca.

«Атлетико» набрал 17 очков и догнал лидирующий в Примере «Реал». «Матрасники» занимают 2-е место в турнирной таблице. «Барселона», набрав 12 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.