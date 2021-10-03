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Луис Суарес объяснил свой жест после гола в ворота «Барселоны»

Луис Суарес объяснил свой жест после гола в ворота «Барселоны»
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес объяснил свой жест после того, как забил «Барселоне» (2:0) в матче восьмого тура чемпионате Испании. Напомним, Суарес демонстративно не стал праздновать гол в ворота бывшего клуба. При этом нападающий «Атлетико» руками изобразил телефон.

«Это было для людей, которые знают, что у меня тот же номер и что я всё ещё пользуюсь телефоном. Это было не для Кумана, совсем нет. Я договорился с моими детьми, что в шутку сделаю это», — приводит слова Суареса Marca.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Goal.

Куман был инициатором ухода Суареса из «Барселоны». Позднее Луис говорил, что тренер сообщил ему о своём решении по телефону. Такое донесение информации уругваец посчитал оскорбительным.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. В минувшем сезоне футболист стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико».

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