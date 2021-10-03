Не попавший в сборную России Зиньковский отреагировал на вызов Бакаева в команду

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался по поводу вызова в сборную России полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«В матче с «Динамо» инициатива постоянно переходила от одной команды к другой. Мы забили первыми, после чего стали играть на контратаках. Продемонстрировали сопернику, что «Крылья» могут играть как первым номером, так и на контратаках. Перед игрой пересмотрели некоторые моменты из кубковой встречи, отметили некоторые детали. С «Динамо» старались максимально перекрыть центр, после чего играли от себя.

С Валерием Георгиевичем Карпиным не разговаривал, да и после игры с «Динамо» никакой беседы не было. Если понадоблюсь, то тренер или его помощники свяжутся со мной. Про вызов Зелимхана Бакаева слышал. Здорово, что он в сборной. Поймите, лишь тренер принимает решение, кого нужно вызвать. Надеюсь, моё время придёт.

Что касается паузы на сборные, то в первую очередь хочется выдохнуть. «Крылья» провели две тяжелейшие игры с первой и второй командами чемпионата. После возобновления чемпионата нас ждёт непростой график: сначала домашняя игра, затем три выезда, в том числе в Красноярск. Будем работать и стараться набирать очки», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Зиньковский не попал в итоговую заявку сборной России на матч отбора ЧМ—2022 в октябре.