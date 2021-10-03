Нападающий «Атлетико» Луис Суарес забивал всем командам чемпионата Испании, с которыми играл, сообщается в «твиттере» OptaJose.

По данным источника, он забил 31 команде в Примере. Последним клубом, которому ему удалось забить, стала «Барселона».

Ранее сообщалось, что наставник «Барселоны» Рональд Куман был инициатором ухода Суареса из команды. Позднее Луис говорил, что тренер сообщил ему о своём решении по телефону. Такое донесение информации уругваец посчитал оскорбительным.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. В минувшем сезоне футболист стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико».