Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Суарес забивал всем командам чемпионата Испании, с которыми играл

Луис Суарес забивал всем командам чемпионата Испании, с которыми играл
Комментарии

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес забивал всем командам чемпионата Испании, с которыми играл, сообщается в «твиттере» OptaJose.

По данным источника, он забил 31 команде в Примере. Последним клубом, которому ему удалось забить, стала «Барселона».

Ранее сообщалось, что наставник «Барселоны» Рональд Куман был инициатором ухода Суареса из команды. Позднее Луис говорил, что тренер сообщил ему о своём решении по телефону. Такое донесение информации уругваец посчитал оскорбительным.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. В минувшем сезоне футболист стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико».

«Барселона» беспомощна. Суарес и Лемар блистали, матч был слишком простым для «Атлетико» «Барселона» беспомощна. Суарес и Лемар блистали, матч был слишком простым для «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021