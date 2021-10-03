Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» рассказал о работе в столярной мастерской

Экс-вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» рассказал о работе в столярной мастерской
Комментарии

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и «Ювентуса» Александр Маннингер рассказал о своей нынешней работе.

«Я вернулся к своему первому любимому делу. Я был плотником, прежде чем стал футболистом. Конечно, сейчас выхожу за рамки этой профессии, но этот опыт и полученные знания позволяют мне заниматься изготовлением мебели и строительством. Я организовал сеть профессионалов, включая плотников, каменщиков и садоводов. Также встречаюсь с архитекторами. На практике, если есть земля или дом, который нужно обустроить или отремонтировать, то мы займёмся мебелью и окнами. Мне очень нравится эта работа», – цитирует 44-летнего австрийца Tuttomercato.

В составе «Арсенала» Маннингер становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и дважды – Суперкубка страны. В составе «Ювентуса» Маннингер становился чемпионом Италии.

Новость по теме
Экс-игрок «МЮ»: раньше я тренировался с Криштиану Роналду, теперь продаю молоко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021