Экс-вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» рассказал о работе в столярной мастерской

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и «Ювентуса» Александр Маннингер рассказал о своей нынешней работе.
«Я вернулся к своему первому любимому делу. Я был плотником, прежде чем стал футболистом. Конечно, сейчас выхожу за рамки этой профессии, но этот опыт и полученные знания позволяют мне заниматься изготовлением мебели и строительством. Я организовал сеть профессионалов, включая плотников, каменщиков и садоводов. Также встречаюсь с архитекторами. На практике, если есть земля или дом, который нужно обустроить или отремонтировать, то мы займёмся мебелью и окнами. Мне очень нравится эта работа», – цитирует 44-летнего австрийца Tuttomercato.
В составе «Арсенала» Маннингер становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и дважды – Суперкубка страны. В составе «Ювентуса» Маннингер становился чемпионом Италии.
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