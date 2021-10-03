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«Реал» претендует на игрока «Лестера» Тилеманса

«Реал» претендует на игрока «Лестера» Тилеманса
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Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, на 24-летнего бельгийца претендует мадридский «Реал». При этом приход полузащитника может означать возможный уход из клуба бразильца Каземиро.

В нынешнем сезоне Тилеманс провёл 10 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 55 млн.

Добавим, в конце августа Каземиро продлил контракт с «Реалом» до 2025 года. Каземиро пришёл в «Реал» зимой 2013 года из «Сан-Пауло». За это время полузащитник сыграл в 288 играх, в которых забил 30 мячей и отдал 25 результативных передач. В минувшем сезоне мадридский клуб занял 2-е место в чемпионате Испании.

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