«Реал» претендует на игрока «Лестера» Тилеманса

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, на 24-летнего бельгийца претендует мадридский «Реал». При этом приход полузащитника может означать возможный уход из клуба бразильца Каземиро.
В нынешнем сезоне Тилеманс провёл 10 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 55 млн.
Добавим, в конце августа Каземиро продлил контракт с «Реалом» до 2025 года. Каземиро пришёл в «Реал» зимой 2013 года из «Сан-Пауло». За это время полузащитник сыграл в 288 играх, в которых забил 30 мячей и отдал 25 результативных передач. В минувшем сезоне мадридский клуб занял 2-е место в чемпионате Испании.
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