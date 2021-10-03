«Рома» продлила контракт с Пеллегрини

«Рома» официально объявила о продлении контракта со своим полузащитником Лоренцо Пеллегрини. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне 25-летний Пеллегрини провёл пять матчей в чемпионате Италии, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу. В его активе 18 матчей за сборную Италии.
В минувшем сезоне Серии А Пеллегрини провёл за «Рому» 34 матча (30 в основе), забил семь голов, отдал шесть результативных передач и получил 10 жёлтых карточек. Футболист является воспитанником римского клуба. Также с 2015 по 2017 года полузащитник выступал за «Сассуоло».
Ранее сообщалось, что по новому соглашению Пеллегрини будет получать € 3 млн в год, а также € 1 млн в качестве бонусов. При этом пункт об отступных за полузащитника в € 30 млн будет удалён. Прежнее соглашение игрока с клубом истекало летом 2022 года.
В сентябре Пеллегрини установил историческое достижение, став первым футболистом, забившим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
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