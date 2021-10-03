Бывший игрок сборной Нидерландов осужден за угрозу убийства премьер-министра страны

Бывший футболист сборной Нидерландов Брайан Рой осуждён по обвинению в угрозе убийства премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщает De Telegraaf.

51-летний экс-футболист заявил в своём аккаунте в «Твиттере», что политик «скоро получит выстрел в голову». В результате суд в Гааге приговорил Роя к общественным работам и условному тюремному заключению. Рой должен будет провести 80 часов общественных работ. Если он снова совершит преступление в течение двух лет, то получит реальный тюремный срок.

Брайан Рой выступал за сборную Нидерландов с 1989 по 1995 год. В составе национальной команды он завоевал бронзу Евро-1992. На клубном уровне Рой выступал за нидерландские «Аякс» и «НАК Бреда», итальянскую «Фоджу», английский «Ноттингем» и немецкую «Герту». В составе «Аякса» футболист становился чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка УЕФА.