Бывший игрок сборной Нидерландов осужден за угрозу убийства премьер-министра страны

Бывший футболист сборной Нидерландов Брайан Рой осуждён по обвинению в угрозе убийства премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщает De Telegraaf.
51-летний экс-футболист заявил в своём аккаунте в «Твиттере», что политик «скоро получит выстрел в голову». В результате суд в Гааге приговорил Роя к общественным работам и условному тюремному заключению. Рой должен будет провести 80 часов общественных работ. Если он снова совершит преступление в течение двух лет, то получит реальный тюремный срок.
Брайан Рой выступал за сборную Нидерландов с 1989 по 1995 год. В составе национальной команды он завоевал бронзу Евро-1992. На клубном уровне Рой выступал за нидерландские «Аякс» и «НАК Бреда», итальянскую «Фоджу», английский «Ноттингем» и немецкую «Герту». В составе «Аякса» футболист становился чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка УЕФА.
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