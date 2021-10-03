Игнашевич – тренер «Балтики», россияне в финале волейбольного ЧМ-U21. Главное к утру

Сборная России по волейболу вышла в финал юниорского чемпионата мира, Сергей Игнашевич возглавил калининградскую «Балтику», ЦСКА дома сыграл вничью с «Краснодаром», а гол Суареса принёс «Атлетико» победу над «Барселоной». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром».
2. Гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Барселону».
3. «Балтика» объявила о назначении Игнашевича на пост главного тренера.
4. «Динамо» дома проиграло «Крыльям Советов».
5. Российские волейболисты вышли в финал молодёжного чемпионата мира, обыграв Аргентину. Определился соперник российских волейболистов в финале чемпионата мира U21.
6. Андрей Шевченко может возглавить «Селтик».
7. «Севилья» хочет купить Шомуродова.
8. Сантос единогласным решением победил Уокера в главном бою турнира UFC Вегас 38.
9. Женская сборная России выиграла командный чемпионат мира по шахматам.
10. «Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» благодаря рекордным 38 очкам Макколлума.
11. «Челси» победил «Саутгемптон», забив два гола в концовке матча.
12. Антонина Шевченко проиграла Кейси О'Нилл на турнире UFC.
13. Российский боксёр Давид Аванесян в четвёртый раз защитил титул чемпиона Европы.
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