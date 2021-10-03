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Аллегри: выступление «Ювентуса» в матче с «Торино» считаю лучшим в сезоне

Аллегри: выступление «Ювентуса» в матче с «Торино» считаю лучшим в сезоне
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 7-го тура итальянской Серии А с «Торино» (1:0).

«Мы были слишком статичны в первом тайме и слишком часто теряли мяч. Время шло, мы начали больше двигаться, поэтому соперник стал теряться. После перерыва у нас появилось желание защищаться, когда нужно было защищаться, и атаковать, когда нужно было атаковать. Было бы обидно не одержать победу в этом матче, ведь это выступление я считаю лучшим в сезоне», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Ювентус» в семи матчах набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (8) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (18).

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