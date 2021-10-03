Марков: в школах «Зенита» и «Спартака» учат контролю мяча и технике, а не игре головой

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Марков объяснил, почему в Российской Премьер-Лиге мало нападающих, ориентированных на игру головой.

«В РПЛ мало кто умеет забивать головой? Наверное, в лучших школах России – «Зените», «Спартаке», «Краснодаре» – прививают другой стиль игры. Больше направленность на контроль мяча, технику, ловкость. Поэтому так мало выходит из этих школ людей, ориентированных на игру головой. Прививается другой стиль.

Нельзя пренебрегать игрой вверху, но каждая команда играет в своей манере. Когда пришел в «Краснодар», меня некоторые спрашивали, зачем я это сделал. Не моя команда. Считаю себя разносторонним футболистом, умею играть не только на «втором этаже», — приводит слова Маркова официальный сайт «Арсенала».