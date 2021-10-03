Марков рассказал об изменениях в тульском «Арсенале» после прихода Божовича

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Марков рассказал об изменениях в стане «канониров» после возвращения на тренерский мостик Миодрага Божовича.

«Могу сказать, что к команде вернулась уверенность. С ЦСКА могли выиграть, победили в Нижнем Новгороде, на Кубок в Брянске. Самое важное, чтобы в наших головах была мысль, что мы можем любого соперника обыграть. К сожалению, здесь был неудачный период у Парфёнова, который мне дорог, я с ним многое прошел. Но при Парфенове не было уверенности, шла черная полоса. Может, новый тренер – это новые эмоции, все стали доказывать. Это нормально.

Парфёнова поблагодарил за работу, пожали друг другу руки. Это футбольная жизнь. Главное, при любых обстоятельствах оставаться людьми», — приводит слова Маркова официальный сайт «Арсенала».