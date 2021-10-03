Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Уфа» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Комментарии

Сегодня, 3 октября, состоится матч «Уфа» — «Урал». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Центральный стадион города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Урал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе и Дмитрий Сафьян (оба — Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

«Уфа» в 9 матчах набрала 8 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021