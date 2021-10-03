«Уфа» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 3 октября, состоится матч «Уфа» — «Урал». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Центральный стадион города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Урал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе и Дмитрий Сафьян (оба — Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).



«Уфа» в 9 матчах набрала 8 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).