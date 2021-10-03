Борцовский приём Поля Погба против футболиста «Эвертона». Видео

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продемонстрировал свои борцовские навыки в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).
На 87-й минуте встречи французский хавбек проиграл единоборство и решил выместить злость от этого на защитнике «ирисок» Йерри Мине. Погба в лучших традициях грэпплинга бросил на газон колумбийца. Эпизод вызвал немалый резонанс среди любителей футбола в социальных сетях.
Борцовский приём Поля Погба против Йерри Мины
Арбитр матча отнёсся к этому фолу лояльно и не показал Полю карточку. В результате эпизода был назначен штрафной удар в пользу «Эвертона». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В роли резервного рефери выступал Пол Тирни.
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