Тренер «Ахмата» Яя Туре: готов помочь «Барселоне» в любое время

Бывший футболист «Барселоны» Яя Туре, занимающий пост помощника главного тренера «Ахмата», выразил готовность помочь каталонскому клубу.
«Время, проведённое в «Барселоне» — одно из лучших воспоминаний в моей игровой карьере. Клуб доверился мне, когда я был ещё молодым игроком, но ещё не утвердился в топ-лигах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.
Это может быть трудное время для клуба, но я верю в силу «Барселоны». Клуба всегда может рассчитывать на меня, если я понадоблюсь. Я готов помочь в любое время, потому что моё сердце навсегда с «Барселоной», болельщиками этого клуба и его игроками», — написал Туре на своей странице в «Твиттере».
«Барселона» в 8 матчах набрала 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.
- 3 октября 2021
-
11:25
-
11:04
-
11:00
-
10:59
-
10:51
-
10:29
-
09:59
-
09:46
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
08:45
-
08:19
-
07:49
-
07:35
-
06:57
-
05:53
-
04:54
-
03:30
-
03:04
-
01:58
-
01:19
-
00:52
-
00:33
-
00:33
-
00:23
-
00:04
- 2 октября 2021
-
23:52
-
23:37
-
23:36
-
23:36
-
23:18
-
23:01