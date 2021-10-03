Тренер «Ахмата» Яя Туре: готов помочь «Барселоне» в любое время

Бывший футболист «Барселоны» Яя Туре, занимающий пост помощника главного тренера «Ахмата», выразил готовность помочь каталонскому клубу.



«Время, проведённое в «Барселоне» — одно из лучших воспоминаний в моей игровой карьере. Клуб доверился мне, когда я был ещё молодым игроком, но ещё не утвердился в топ-лигах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.



Это может быть трудное время для клуба, но я верю в силу «Барселоны». Клуба всегда может рассчитывать на меня, если я понадоблюсь. Я готов помочь в любое время, потому что моё сердце навсегда с «Барселоной», болельщиками этого клуба и его игроками», — написал Туре на своей странице в «Твиттере».

«Барселона» в 8 матчах набрала 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.