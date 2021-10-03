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Шунин рассказал о переговорах с «Динамо» по новому контракту

Шунин рассказал о переговорах с «Динамо» по новому контракту
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Крыльями Советов» (0:1), а также рассказал о переговорах о новом контракте с московским клубом.

«В первом тайме у нас было несколько хороших подходов. Мы прессинговали соперника, «Крылья» практически не могли перейти центр поля. Была одна атака, в которой они забили. После этого закрылись, нам стало сложнее взломать оборону. Были моменты, но не смогли забить – это главная проблема.

Новый контракт с «Динамо»? Недавно начались переговоры. Надеюсь, скоро этот вопрос решится», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Шунин выступает за основную команду «Динамо» с 2007 года.

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