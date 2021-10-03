Шунин: я полностью восстановился. Говорил со Шварцем, готовлюсь к «Спартаку»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин сообщил, что восстановился после травмы.
«Я полностью восстановился. На тренировке перед вылетом в Сочи получил рассечение — в игровом упражнении попали бутсой в лицо. Зашили, были глубокие внутренние швы — врачи запретили лететь с командой и вообще тренироваться. Через неделю швы сняли, сейчас ничего не мешает. Работаю в общей группе.
У нас был разговор со Шварцем перед игрой с «Крыльями». Для тренера важно, чтобы футболист был готов на 100%, чтобы выйти и помочь команде. Я же пропустил десять дней. Сейчас всё в порядке, готовлюсь к следующему матчу со «Спартаком», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября.
- 3 октября 2021
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