Магнуссон – о матче с «Краснодаром»: ЦСКА был ближе к победе, но не повезло с голами

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (0:0).

«Я чувствую себя лучше. Хорошая игра, я доволен результатом матча против «Краснодара». Мы играли против хорошей команды, поэтому результат матча хороший. Я думаю, что ЦСКА имел больше моментов для победы, однако не повезло с голами. Что касается пенальти, я не видел момента, нужно посмотреть», — приводит слова Магнуссона ТАСС.

Напомним, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева. Команды в общей сложности нанесли 49 ударов по воротам (ЦСКА — 16, «Краснодар» — 33).