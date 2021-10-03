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«Спартак» анонсировал матч с «Ахматом» в стиле сериала «Игра в кальмара»

«Спартак» анонсировал матч с «Ахматом» в стиле сериала «Игра в кальмара»
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«Спартак» оригинальным образом анонсировал выездной матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

На афише, которая копирует постер южнокорейского сериала «Игра в кальмара», игроки «Спартака» изображены в роли персонажей сериала, участвующих в детских играх с целью получить большой денежный приз и погасить долги. Вместо большой куклы, которая присутствует в одном из испытаний в сериале, изображён голкипер «Ахмата» Виталий Гудиев.

Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак» состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 19:00 мск.

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