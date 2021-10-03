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«Кристал Пэлас» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

«Кристал Пэлас» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Сегодня, 3 октября, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Дэвид Кут.

«Лестер Сити» в 6 матчах набрал 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (6) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Челси», набравший 16 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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