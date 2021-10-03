«Вест Хэм Юнайтед» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 3 октября, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Брентфорд». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Брентфорд».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Крейг Поусон.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 11 очков в 6 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Брентфорд» (9) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Челси», набравший 16 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».