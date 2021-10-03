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Тренер «Милана»: Ибрагимович может играть вечно, его страсть к футболу невероятна

Тренер «Милана»: Ибрагимович может играть вечно, его страсть к футболу невероятна
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу нападающего своей команды Златана Ибрагимовича, который сейчас восстанавливается после травмы.

«Я не знаю, сколько ещё лет Златан сможет играть. Но по тому, что я вижу, исходя из его энтузиазма и желания тренироваться, я готов сказать, что Ибрагимович может играть вечно.

Он бывает не готов на 100% ко многим матчам, но его страсть к футболу невероятна. Златан занимается любимым делом. Если бы я мог сделать ему подарок, я бы продлил его карьеру настолько, насколько это возможно.

Ибрагимович не сыграет с «Аталантой», но он чувствует себя лучше и воспользуется двухнедельным перерывом, чтобы восстановиться после травмы», — приводит слова Пиоли AS.

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